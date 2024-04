Krzysztof Kukucki zabrał głos jako prezydent-elekt. Podziękował mieszkańcom Włocławka. Takie pierwsze decyzje podejmie. Zdjęcia, wideo

- Za nami bardzo trudna kampania wyborcza, przed nami budowa lepszego Włocławka. Z tego miejsca wszystkim mieszkańcom i mieszkankom Włocławka chciałem bardzo gorąco podziękować za zainteresowanie, za to, że słuchali tego, co mieliśmy im do przekazania. Tym którzy dwa tygodnie temu i wczoraj we Włocławku poszli na wybory również podziękować, niezależnie od tego, przy którym nazwisku czy nazwiskach oddawali swój głos - rozpoczął spotkanie Krzysztof Kukucki. - Deklaruję chęć pracy ponad podziałami politycznymi, deklaruję chęć pracy dla mieszkańców Włocławka, oni będą dla nas w centrum uwagi. Moje zaangażowanie będzie nie mniejsze od tego, do którego już przyzwyczaiłem włocławian przez ostatnie pięć lat. (...) Uważam, że mieszkańcy muszą czuć sprawczość, muszą czuć, że mają realny wpływ na przyszłość naszego miasta. A naszym zadaniem, zadaniem "Drużyny lepszego Włocławka" jest to, żeby mieszkańcy i mieszkanki z naszego Włocławka byli dumni, i żeby im się dobrze i komfortowo i przyjaźnie żyło.