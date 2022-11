Ks. Paweł z diecezji włocławskiej dachował autem. Był pijany. Taką karę nałożył na niego sąd [zdjęcia]

Do wypadku pod Brześciem Kujawskim doszło 10 listopada 2021 roku około godziny 19. Policjanci, wezwani na miejsce zdarzenia, wstępnie ustalili, że 50-letni kierowca jechał osobową kią do Humlina w kierunku Brześcia Kujawskiego. W miejscowości Sokołowo-Parcele (gmina Brześć Kujawski) nie dostosował prędkości do panujących warunków, zjechał na pobocze drogi i dachował.