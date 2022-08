Kto w Starym Brześciu przejdzie labirynt, może liczyć na nagrodę

Wypadek na Cmentarnej we Włocławku. Kierowca skutera trafił do szpitala [zdjęcia]

Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest posiadanie smartfona, by zeskanować kody i poznać pytania do krzyżówki. Wszyscy, którym uda się przejść labirynt i odpowiedzieć na pytania, otrzymają pamiątkowy dyplom i magnes.

Labirynt będzie otwarty dla wszystkich od 23 sierpnia aż do 30 października, od wtorku do niedzieli w godzinach 10-18 (ostatnie wejście o godz. 17).