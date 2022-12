Który kraj Ubu Król porównuje z Polską? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź]

Choćby był najpiękniejszy, to nie to, co Polska. Gdyby nie było Polski, nie byłoby Polaków. Który kraj Ubu Król porównuje w naszym?

Choćby był najpiękniejszy, to nie to, co Polska. Gdyby nie było Polski, nie byłoby Polaków. Który kraj Ubu Król porównuje w naszym? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 576) programu TVN "Milionerzy" (sezon 12). Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

MILIONERZY TVN PYTANIE:

Choćby był najpiękniejszy, to nie to, co Polska. Gdyby nie było Polski, nie byłoby Polaków. Który kraj Ubu Król porównuje Z naszym?

A - Germanię

B - Rosję

C - Francję

D - Aragonię Prawidłowa odpowiedź to: A Germanię Milionerzy. Maria Romanek, nauczycielka z Bezmiechowej Dolnej wygrała! Odpowiedziała na wszystkie pytania. Poradzisz sobie? [ROZWIĄŻ QUIZ]