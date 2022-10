Kujawiak Lumac Kowal - Orlęta Aleksandrów Kujawski 2:6 w 11. kolejce 5 ligi [relacja, zdjęcia]

Przykrą niespodziankę swoim kibicom i działaczom sprawili na własnym stadionie podopieczni Rafała Jankowskiego, którzy drugi raz z rzędu przegrali mecz. W pierwszym przypadku przegrali nieznacznie na wyjeździe 0:1 z Unią Gniewkowo, ale niedzielna porażka, to już wielki niedosyt i sygnał, że coś jest nie tak, a może to tylko jednorazowa wpadka?

Nawet w najczarniejszych snach nikt takiego wyniku nie przyjąłby do siebie. Z drugiej strony przebieg spotkania nie odwzorowuje końcowego wyniku, gdyż kowalanie prowadzili otwartą grę, mieli swoje okazje do zdobycia goli, ale ze skutecznością było nie tak. Hat tricka, co prawda nie klasycznego ustrzelił Łukasz Witucki z Aleksandrowa Kujawskiego, który mógł zdobyć więcej, ale na przeszkodzie stał w bramce kapitan kowalskiej jedenastki Bartłomiej Szablewski.