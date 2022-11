Kujawiak Lumac Kowal - Sadownikiem Waganiec 8:0. Wysoka wygrana koniec rundy jesiennej 5. ligi kujawsko-pomorskiej [zdjęcia]

Pierwszą połowę od środka rozpoczęli przyjezdni, ale to gospodarze ruszyli z impetem na bramkę Sadownika, wyprowadzając raz za razem groźne kontry. Dwukrotnie na listę strzelców mógł się wpisać Leonid, za pierwszym razem w 4 minucie z 3 metrów nie zdołał skierować piłki do siatki, która o milimetry minęła lewy słupek, a w 9 minucie strzelił z 6 metrów, ale bramkarz Bartosz Głodkowski sparował piłkę na rzut rożny. Kolejną kontrę kowalanie mieli po stałym fragmencie gry. Łukasz Grube wrzucił piłkę z wolnego w pole karne, Bartosz Feter z główki trafił w poprzeczkę, odbitą od poprzeczki piłkę Leo skierował w prawy róg bramki, ale i tym razem minimalnie przeszła obok słupka. W 15 minucie Moczulski mógł zaskoczyć bramkarza gości. Wrzucił piłkę w pole karne z prawej strony, ale z wrzutki wyszedł strzał na bramkę za tzw. kołnierz, ale Głodkowski zdołał przenieść piłkę nad poprzeczką, która po drodze musnęła zewnętrzną stronę poprzeczki i wyszła na rzut rożny.

W 17 minucie przyjezdni wyprowadzili jak się później okazało, jedyną groźną kontrę w tym spotkaniu środkiem boiska, ale w sytuacji sam na sam z kowalskim bramkarzem swój pojedynek przegrał Piotr Kuliński. Piłkę nogę na rzut rożny wybił Adam Grzywiński. W 23 minucie Łukasz Kranc sfaulował na 17 metrze z prawej strony pola karnego Rafała Jankowskiego. Sam poszkodowany uderzył soczyście na bramkę, ale Głodkowski zdołał sparować piłkę przed siebie. Ponownie przejęli ją kowalanie, a Jankes tym razem płaskim strzałem z 8 metrów w lewy róg nie dał najmniejszych szans golkiperowi Sadownika. Wydawało się, że kolejne bramki dla gospodarzy, to tylko kwestia czasu. Raz za razem kolejni piłkarze mieli do tego okazję, ale nie potrafili tego udokumentować kolejnymi golami. W 37 minucie główka Jankesa minimalnie przeszła obok prawego słupka. Była to popisowa akcja po stałym fragmencie gry. Z rzutu rożnego z prawej strony Grube wrzucił piłkę na długi róg, główką Leo dograł ją do Jankesa, który z główki posłał ją tuż obok słupka. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy, golkiper gości wybronił nogami strzał z ostrego kąta Kubarskiego, posyłając futbolówkę na rzut rożny. Łukasz Grube z rzutu rożnego wrzucił piłkę na krótki słupek, a główką wykończył akcję Jankowski, lecz i tym razem nie trafił do bramki. W 45 minucie z 17 metrów uderzył na bramkę Leonid, lecz i tym razem piłka minimalnie minęła prawe okienko. Tak, więc do przerwy mimo miażdżącej przewagi gospodarze prowadzili tylko i aż tylko jedną bramką.