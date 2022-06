Kujawiak Lumac Kowal - Wisła Dobrzyń 4:2 w 27. kolejce 5. ligi kujawsko-pomorskiej [relacja, zdjęcia]

W sobotnie słoneczne popołudnie w Kowalu doszło do ciekawego i emocjonującego spotkania, gdzie górą byli podopieczni trenera Łukasza Ramzy, którzy udanie zrewanżowali się przyjezdnym za porażkę w rundzie jesiennej, mimo, ze już w 2 minucie przegrywali 0:1 po golu strzelonym przez byłego piłkarza Kujawiaka Bartosza Śmigla, który jeszcze w rundzie jesiennej strzelał bramki dla gospodarzy. Dodajmy, iż w bramce bronił Jakub Stawicki, który z Bartoszem od rundy wiosennej występują w dobrzyńskiej Wiśle.

W przedmeczowych typowaniach więcej szans dawano Kujawiakowi z racji wyższego miejsca w tabeli, gdyż goście grają od jakiegoś czasu w kratkę. Obie drużyny są pewne utrzymania w 5. lidze, więc tak naprawdę był to mecz o przysłowiową pietruszkę, choć dla osłabionej kadrowo drużyny z Kowala to bardziej mecz o prestiż i rewanż za dwa przegrane mecze w rundzie jesiennej, ligowy i pucharowy. Na ławce rezerwowych trener Ramza miał do dyspozycji tylko i aż tylko dwóch piłkarzy, jedni pauzowali za żółte kartki, inni nie mogli wystąpić z powodu nabytych kontuzji czy z racji kolidujących obowiązków zawodowych.