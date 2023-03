Kujawiak Lumac Kowal - Zdrój Ciechocinek 2:0. Mecz 16. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej [zdjęcia, relacja]

Lepszego rozpoczęcia rundy wiosennej nie mogli sobie wyobrazić piłkarze Kujawiaka Kowal oraz zarząd, działacze i sponsorzy. Przegrana 2:0 to najmniejszy wymiar kary, jaką wywieźli z Kowala podopieczni trenera Mirosława Milewskiego. Prowadzenie dla Kujawiaka w 36 minucie zdobył z "główki" Piotr Szablewski, który wraz z bratem Tomaszem od rundy wiosennej wzmocnili kadrę Kujawiaka. Asystę zaliczył Łukasz Grube, który dośrodkował piłkę w pole karne z rzutu wolnego, z prawej strony pola karnego. Po zmianie stron w 53 minucie na 2:0 podwyższył soczystym uderzeniem za linii pola karnego Rafał Jankowski. Spotkanie prowadziła trójka sędziów z Kolegium Sędziowskiego we Włocławku, jako główny Tomasz Perliński, a na liniach asystowali: Damian Ruczewski oraz Szymon Osieczka.

Gdyby kowalanie wykorzystali tzw. 100% okazje, to wynik oscylowałby w okolicy 6:0. Swoich okazji nie wykorzystali, w 10 minucie Kamil Bógdał, a najskuteczniejszy napastnik Leonid Khankevich nie trafił w dogodnych sytuacja do bramki w 29 minucie, 44' i w 69'. W 57 minucie kapitan Kujawiaka Adrian Rybka celnym podaniem uruchomił szybką kontrę prawą stroną boiska, celnym podaniem obsłużył Bógdała, który ograł Arkadiusz Drypsa i wrzucił piłkę na 5 metr do zamykającego akcje Szabli, ale Tomek nie zdołał umieścić piłki w bramce z 3 metrów, piłka trafiła w lewy słupek i wyszła w pole karne.