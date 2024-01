Kujawsko-Pomorskie. Oto najbiedniejsze gminy w regionie! Są najnowsze dane na 2024 rok!

Ranking najbiedniejszych gmin w Kujawsko-Pomorskiem

Ranking najbiedniejszych gmin w regionie stworzyliśmy na podstawie wysokości wskaźnika G. Samorządy, które znalazły się w naszym wykazie wykazują najniższe wartości tego wskaźnika w Kujawsko-Pomorskiem.

Wskaźnik G - o co chodzi? Ministerstwo Finansów co roku publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych samorządów. To na ich podstawie wyliczane są roczne kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa.

Wskaźnik G to po prostu wynik dzielenia kwoty wszystkich dochodów podatkowych gminy przez liczbę osób, które ją zamieszkują. Dzięki temu można ustalić, czy dany samorząd wpłaca do budżetu państwa środki na część równoważącą subwencji ogólnej, czy też korzysta z pomocy państwa.

W najnowszym zestawieniu Ministerstwa Finansów najbiedniejszą gminą w Polsce okazała się Dydynia. Wskaźnik G wyniósł tu zaledwie 580,51 zł. Najbogatszą gminą kolejny rok z rzędu jest natomiast Kleszczów. W 2024 roku dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi tu aż 23774,77 zł.