Kwiaty dla pań na Dzień Kobiet - tak było 8 marca na placu Wolności we Włocławku [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński

8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet. We Włocławku panie przyjmowały kwiaty z okazji swojego święta. Zobacz na zdjęciach, jak to przebiegało we Włocławku na placu Wolności.