Letnie akcje na wakacje 2024 w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku. Zdjęcia, wideo

W Centrum Kultury Bro2war B trwają "Letnie akcje na wakacje" 2024

Z końcem czerwca 2024 roku (21.06.2024) rozpoczęły się wakacje 2024, a wraz z nimi kolejne warsztaty w cyklu “Letnie akcje na wakacje" 2024 w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku przy ul. Łęgskiej. Jak co roku animatorzy z włocławskiego centrum kultury przygotowali mnóstwo zajęć i atrakcji dla najmłodszych mieszkańców Włocławka. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 6-12 lat.

"Letnie akcje na wakacje" 2024 w CK Browar B. potrwają do piątku, 12 lipca. Na zajęciach nie zabraknie z pewnością zabawy, która pobudzi kreatywność i wyzwoli wśród najmłodszych ogrom pozytywnych emocji. W ofercie znaleźć można m.in."

wyjścia do kina i na basen,

Harmonogram warsztatów w poszczególnych placówkach Centrum Kultury Browar B.:

Centrum Kultury „Browar B.” ul. Łęgska 28. Terminy zajęć 1-12 lipca 2024 roku

Zajęcia odbywać się będą do 12 lipca 2024 roku w godzinach 10-13. Oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6 – 12 lat. Opłata: 30 zł od osoby za dzień.

Codziennie od 1 do 12 lipca 2024 roku w godz. 13-15 Klub Gier Planszowych „TAKTYK” zaprasza dzieci do spędzenia fascynującego czasu wśród planszówek w ramach „Lato w Taktyku”. Bilety: całodzienny – 7 zł do nabycia w kasie CK „Browar B.”.