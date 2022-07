Letnie remonty i przeglądy na basenach we Włocławku. "Delfin" prawie gotowy! [zdjęcia]

Trwają wakacje, a jak co roku na miesiąc zamykane są kryte pływalnie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku. W lipcu nieczynny był popularny „Delfin”. Związane to było z pracami konserwatorskimi, usuwaniem drobnych awarii i przeglądami. Całkowicie wymieniona została także woda w nieckach.