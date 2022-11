Licytacje mieszkań od komornika w grudniu w Kujawsko-Pomorskiem [1.12.2022] OPRAC.: Online

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marek Gajda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7-12-2022 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, pokój 108, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Kamionki Małe, 87-148 Łysomice. Suma oszacowania wynosi 189 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 750,00 zł. SZCZEGÓŁY pixabay.pl/archiwum

Licytacje komornicze to często okazje do kupienia czegoś w okazyjnej cenie. Choć komornicy budzą mieszane uczucia, to należy pamiętać, że wykonują tylko egzekucję na dłużnikach, aby odzyskać pieniądze dla wierzyciela. Zobaczcie, jakie mieszkania można kupić na licytacjach w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2022 roku.