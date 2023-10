Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w gm. Włocławek

adres: Warząchewka Polska 37, 87-809 Warząchewka Polska numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Modzerowo 53A, 87-800 Modzerowo numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Szkolna 15, 87-853 Kruszyn numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Smólnik 17, 87-815 Smólnik numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Świętosław 11A, 87-853 Świętosław numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Smólsk 45, 87-853 Smólsk numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Szafirowa 11, 87-853 Nowa Wieś numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Józefowo 21, 87-800 Józefowo numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Sasankowa 8, 87-815 Dąb Polski numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Wybory – kiedy i w jakich godzinach odbywa się głosowanie?

Zgodnie z polskim prawem wybory parlamentarne odbywają się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, które nazywane są lokalami wyborczymi. Są to placówki, w których istnieje możliwość stworzenia lokalu wyborczego według określonych w polskim prawie wytycznym. Muszą one spełniać konkretne kryteria, m.in. takie jak: dojazd, bezpieczeństwo, ogrzewanie, wyposażenie, dostęp do internetu i telefonu.

Warto również podkreślić, że w każdej gminie co najmniej połowa lokali obwodowych komisji wyborczych musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Głosowanie w każdym lokalu wyborczym odbywa się od godz. 7:00 do godz. 21:00.