Lokale wyborcze w gm. Bytoniu. Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych

adres: Morzyce 27, 88-231 Morzyce numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Bytoń 72, 88-231 Bytoń numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Budzisław 3, 88-231 Budzisław numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Niegibalice 46, 88-231 Niegibalice numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Witowo 48, 88-231 Witowo numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak głosuje się w domach pomocy społecznej, domach studenckich, szpitalach czy zakładach karnych?

Jak wygląda kwestia oddania głosu w wyborach, jeśli osoba w dniu wyborów przebywa w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym czy domu studenckim? Wyborcy zostaną dopisani do spisów wyborców i będą mogli głosować w obwodach głosowania utworzonych w tych jednostkach. Natomiast dyrektor jednostki ma obowiązek poinformowania osób, które w niej przebywają, że będą umieszczeni w spisie wyborców. Warto również wiedzieć, że w każdej z tych sytuacji wyborcy jednocześnie zostaną wykreśleni ze spisu wyborców w stałym miejscu zamieszkania.