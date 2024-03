Lokale wyborcze we Włocławku. Gdzie głosować podczas wyborów samorządowych 2024? Redakcja Naszemiasto.pl

Wybory samorządowe 2024. Lista lokali wyborczych we Włocławku Przemyslaw Swiderski

Niedługo odbędą się wybory samorządowe 2024. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Włocławka będzie mógł oddać swój głos. Przeczytaj, gdzie to zrobisz. Upewnij się, że wiesz, gdzie znajduje się właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lokal wyborczy. Tutaj znajdziesz adresy lokali wyborczych we Włocławku.