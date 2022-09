LTP Lubanie - MGKS Kujawiak Lumac Kowal 1:4 w 5. kolejce 5. ligi kujawsko-pomorskiej [relacja, zdjęcia]

Podopieczni grającego trenera Rafała Jankowskiego z impetem ruszyli na bramkę Rafała Langnera. W 2 minucie z rzutu rożnego piłkę w pole karne wrzucił Grube, a akcje wykończył główką Konrad Kujawski, jednak piłka minimalnie przeszła obok prawego słupka. W odpowiedzi gospodarze w 3 minucie objęli prowadzenie po strzale za pola karnego Michała Tulimowskiego. Może strzał nie był soczysty, ale mokrej piłki nie opanował Bartosz Szablewski, która przełamała palce i wpadła nad głową do bramki. W odpowiedzi strzał Patryka Klimka w 7 minucie obronił Langner. W 16 minucie Langner ponownie wyszedł obronną ręką, broniąc jedenastkę. Sędzia Szkodziński podyktował rzut karny dla gości po faulu obrońcy w polu karnym. Do wykonania jedenastki podszedł Łukasz Grube, ale strzelił zbyt lekko, sygnalizując uderzenie w lewy dolny róg, z którym Langner nie miał problemów.

W 18 minucie pechową interwencję zaliczył Szymon Dorsz, który z linii bramkowej rywala wybił piłkę zmierzającą do pustej bramki po strzale Rafała Jankowskiego. Gdyby podskoczył, byłby gol na wyrównanie. Po stracie bramki mimo trudnych warunków gry, więcej szans mieli kowalanie. W 20 i 22 minucie na 20 i 16 metrze był faulowany Leonid Khankevich, w pierwszym przypadku piłka po strzale Jankowskiego przeszła nad poprzeczką, a w drugim wybronił Langner. Jednak minutę później Leonid z 8 metrów nie dał najmniejszych szans golkiperowi Lubania, doprowadzając do remisu 1:1. Najskuteczniejszy strzelec Kujawiaka okupił to urazem mięśnia dwugłowego i musiał opuścić boisko, zmienił go Adrian Rybka. Duży wpływ na kontuzję miały warunki gry, grząskie boisko i obficie padający deszcz. W 25 minucie żółtą kartką z LTP został ukarany Szymon Maderak. W 27 minucie główkę Jana Kaźmirskiego wybronił Langner, piłkę na główkę dograł Rafał Jankowski.