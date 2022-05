Lubienianka Lubień Kujawski - Kujawiak Lumac Kowal 2:4 w 26. kolejce 5. ligi kujawsko-pomorskiej [relacja, zdjęcia]

Podopieczni trenera Piotra Olszewskiego w ostatnich kolejkach zaliczyli kilka wpadek na swoim boisku. W derbowym spotkaniu z Kujawiakiem Lumac Kowal również. Mimo dwukrotnego prowadzenia gości, dwukrotnie doprowadzali do remisu, ale w końcówce meczu nie dali rady i zasłużenie przegrali całe spotkanie 4:2. Na jesieni w Kowalu również wygrał Kujawiak 3:2. Mimo przegranej, wynik nic nie zmieni w układzie tabeli obu drużyn.

Mecz poprowadziła trójka sędziów z KS w Bydgoszczy, jako główny Tomasz Sułek, a na liniach asystowali: Maciej Gebler i Dariusz Ignatowski.

Pogoda nie sprzyjała piłkarzom, wiał silny wiatr i przez całe spotkanie padał deszcz. Na trybunach zasiadła grupa wiernych kibiców z Kowala, wśród nich najwierniejszy kibic Włodek „Irlandczyk” jasno określił i wyraził na swoim mini banerze kierunek punktowy dla Kujawiaka w ostatnich 5 spotkaniach, co widać na zdjęciu. Od pierwszego gwizdka sędziego do ataku ruszyli goście. W 3 minucie meczu Alan Czerwiński huknął jak z armaty z 25 metrów na bramkę Lubienianki, ale Miłosz Wojtalik nie dał się zaskoczyć i piękna paradą posłał piłkę na rzut rożny. Co nie udało się Alanowi, udało się w 10 minucie Vitalijemu Shvets, który płaskim strzałem w długi róg zdobył prowadzenie dla Kujawiaka.