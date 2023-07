Łukasz S. skazany za podwójne zabójstwo we Włocławku będzie miał ponowny proces! Dlaczego?

Do zabójstwa doszło w mieszkaniu przy ulicy Żurskiej, na osiedlu Południe we Włocławku. Zarówno 59-letnia kobieta, jak i jej ojciec, mieli na ciele ponad dwadzieścia ran ciętych i kłutych. Jak się okazało, od noża.

Sprawa Łukasza P., który w 2013 roku miał dopuścić się bestialskiego zabójstwa Tadeusza D. i jego córki Grażyny O. będzie miał ponowny proces. Decyzją Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, postępowanie wróci na wokandę. Apelację od wcześniejszego wyroku dożywotniego więzienia, jaki wydał Sąd Okręgowy we Włocławku, złożył obrońca P.

Początkowo podejrzaną o dokonanie tej zbrodni była mieszkająca w sąsiedztwie znajoma Tadeusza D. i Grażyny J. Włocławianka została aresztowana. Przyznała się do winy. Po wykonaniu ekspertyzy kryminologicznej wyszły jednak na jaw nowe okoliczności, które spowodowały, że najpierw areszt wobec kobiety został uchylony, a później sprawa umorzona.

W trakcie późniejszego procesu Łukasz P. też się nie przyznawał do zbrodni. Ale uznany został winnym, choć sędzia Romuald Jankowski, przewodniczący składu orzekającego w uzasadnieniu orzeczenia podkreślał, że to była trudna sprawa. Ostatecznie jednak stwierdził, że sąd nie ma wątpliwości, że to Łukasz P. pozbawił życia Grażynę O. i Tadeusza D. I mimo, że prokuratura żądała kary 25 lat więzienia, skład orzekający zdecydował o karze dożywocia.

W 2018 roku sąd też , że Łukasz P. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach odsiadki. Obrona Łukasza P. nie zgadzając się na taki wyrok złożyła apelację do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. I Sąd Apelacyjny zdecydował, że w tej sprawie są wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia.