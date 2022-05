LZK we Włocławku ponownie znalazło się w czołówce Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2022 [zdjęcia]

- Udział w tegorocznej edycji olimpiady Zwolnieni z Teorii to ogromna szansa na przeprowadzenie prawdziwych i realnych działań. To udowodnienie, że można mimo niesprzyjających warunków realizować swoje cele. Mijający rok nauczył nas czegoś nowego: wykorzystywania konkretnych chwil na realizację konkretnych przedsięwzięć, eventów i działań. Spójrzmy, jaki to był rok: nauczanie hybrydowe jesienią, zimą izolacja i nauczanie zdalne, wczesną wiosną powrót do nauczania stacjonarnego i pojawienie się nadziei, że będzie dobrze i wrócimy do normalnego funkcjonowania. Niestety przyszło kolejne zawirowanie. Głównym problemem był brak stabilizacji, ciągłe zmiany oraz niepewność jutra. To nie sprzyjało planowanemu i systemowemu działaniu. Nasza młodzież musiała nauczyć się, że trzeba chwytać chwilę, działać tu i teraz, wykorzystywać sprzyjający czas. Szczególnie było widać to w marcu, kiedy uczniowie wrócili do szkół. Wówczas nasza szkoła tętniła życiem, to był prawdziwy wulkan energii, zrealizowano ogromną ilość akcji, spotkań czy przedsięwzięć – zaznacza Małgorzata Bisaga, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku.