Maciej Estkowski objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie [zdjęcia]

Komendant Estkowski rozpoczął służbę w Policji w 1995 roku od nauki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Później trafił do Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, w której pracował do 2007roku. Następnie służył w Centralnym Biurze Śledczym Policji.

W latach 2013 do 2017 był Pierwszym Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku. Od 2017 roku do chwili obecnej służył w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta.