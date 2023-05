Majowy Bieg na 6 Łap w schronisku dla zwierząt we Włocławku [zdjęcia]

Na trasę biegu, lub raczej marszu z czworonogiem wyruszyło w niedzielę bardzo wielu chętnych. Do włocławskiego schroniska, by pospacerować z psem przybyły całe rodziny i grupy znajomych. Włocławianie mogli lepiej poznać podopiecznych schroniska, porozmawiać o temacie bezdomności zwierząt.

"Bieg na 6 łap" w schronisku dla zwierząt we Włocławku to inicjatywa, dzięki której schroniskowe psy oprócz dawki ruchu na świeżym powietrzu mają możliwość socjalizacji, która jest niezmiernie ważna przed adopcją do nowego domu. To doskonała okazja, by odrobinę lepiej poznać psiaka przed adopcją.

Psy, które brały udział w tym spacerze, to zwierzęta socjalizowane, czyli takie, które znają człowieka, potrafi się z nim bawić, umieją chodzić na smyczy, nie są to psy absolutnie agresywne, są przygotowane do adopcji. Podczas spaceru należy jednak pamiętać, że każdy pies jest inny, indywidualny i obserwowany w warunkach schroniskowych.