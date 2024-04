Maluchy z przedszkola nr 8 odwiedziły LMK we Włocławku. Zdjęcia

- Znajdujemy się w III Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej do którego przyszły dziś przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 8. Wraz z liceum wspólnie realizujemy program edukacyjny "Mali z dużymi cuda tworzymy". Dzieje się tutaj bardzo, bardzo wiele. (...) Jest to wspaniały projekt dla dzieci sześcioletnich, które poprzez zabawę uczą się. Dzieci mają do czynienia z komputerami, jest też pokój zagadek. Dla dzieci jest to wspaniała sprawa, bo nic tak nie kształci jak obcowanie z młodzieżą. Różnica wiekowa jest znaczna, ale młodzież to dla niech autorytet, w związku z tym patrzą na nich z olśnieniem. To nasze tego typu pierwsze spotkanie, ale będziemy kontynuować współpracę z LMK - mówiła Wanda Szczygielska, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 8 we Włocławku.