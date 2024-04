Marek Wojtkowski pożegna się z fotelem prezydenta Włocławka. Podziękował wyborcom i pogratulował Krzysztofowi Kukuckiemu. Zdjęcia

„Kochani, dziękuję wszystkim, którzy poszli wczoraj do urn. Wybory to święto demokracji, dlatego dziękuję bez wyjątku wszystkim głosującym. Serdeczne dziękuję 11.232 osobom, które w II turze zagłosowały na mnie. To bardzo duży kapitał społeczny i wyraz dużego zaufania.️ Jednocześnie gratuluję Krzysztofowi Kukuckiemu bardzo dobrego wyniku i życzę dobrej pracy na rzecz Włocławka i jego mieszkańców” - napisał na Facebooku Marek Wojtkowski.