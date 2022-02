Marianna Wieniecka z Włocławka skończyła 100 lat. Życzenia złożył jej wiceprezes zarządu Poczty Polskiej [zdjęcia]

Pani Marianna Wieniecka z Włocławka świętowała setne urodziny!

We Włocławku zamieszkała, gdy miała dziewięć lat – z babcią, która wychowywała ją po śmierci jej matki. W 1940 roku została deportowana do przymusowej pracy w Niemczech. Po wojnie wróciła do Włocławka. Na początku pracowała w restauracji swojej ciotki, następnie w jednym z urzędów pocztowych. Więcej o pani Mariannie Wienieckiej z Włocławka pisaliśmy w tym miejscu.