Marta Karpińska - była wodzianka Kuby Wojewódzkiego - zostanie mamą! Córeczka pojawi się na świecie w czerwcu 2022 roku [zdjęcia]

Jeszcze 6 tygodni i Maja będzie z nami. Póki co czuję się super, miałam epizod z bólem pośladka podczas chodzenia, który odebrał mi 2 tygodnie normalnego funkcjonowania i bałam się że tak zostanie, natomiast tejpy (w które nie wierzyłam) pomogły w zasadzie od razu. Oby taki pozytywny nastrój ze mną już pozostał. Tak jak wspomniałam na instastory, z wyprawką dla małej jesteśmy gotowi w 99 procentach, torba do szpitala spakowana, wolę dmuchać na zimne i nie pakować się w pośpiechu, a też nie wiadomo jakbym się czuła, to mi daje wewnętrzny spokój – napisała Marta Karpińska na Instagramie.