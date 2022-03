Masno Gang wystąpi podczas drugich urodzin Face Club we Włocławku.

Masno Gang to grupa, która wypłynęła dzięki twórczości w serwisie YouTube. Twórcy na początku nagrywali luźniejsze filmy rozrywkowe, a z czasem zajęli się również produkcją, dla wielu dość specyficznej i kontrowersyjnej, muzyki. Twórcy nie posiadają może wielkiego repertuaru muzycznego, ale nie ma to wpływu na liczbę odsłuchów i wyświetleń, która zawsze przekracza milion odsłon, a w przypadku najbardziej znanych utworów jest to nawet kilkadziesiąt milionów. Twórcy usunęli swój kanał na platformie YouTube, co sprawia, że nie są dziś już znane ich wyniki, jakie osiągnęli przy swoich pierwszych piosenkach, jednakże należy zakładać, że były to podobne osiągnięcia jak dotychczas, a może nawet większe. Obecnie zatem piosenką z największą liczbą wyświetleń jest "Coco", której teledysk uzbierał ponad 29 milionów odsłon. Twórcy zespołu charakteryzują się tym, że nie ujawniają swoich twarzy i zawsze występują w charakterystycznych kolorowych kominiarkach. Ich tożsamość dla fanów i zainteresowanych

zespołem jest jednak doskonale znana.

