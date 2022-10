MGKS Kujawiak Lumac Kowal - Łokietek Brześć Kujawski 2:3 w szlagierze 9. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej [zdjęcia]

Pojedynek lidera z wiceliderem grupy był okrzyknięty hitem 9. kolejki. Z racji zajmowanego miejsca, jako faworyta wskazywano gości z Brześcia Kujawskiego, choć nie można było skreślać w przedmeczowych dywagacjach gospodarzy. Pogoda sprzyjała piłkarzom, a na trybunach kowalskiego stadionu zasiadły liczne grupy kibiców dwóch królewskich miast. Na murawie rywalizowali piłkarze, a na trybunach kibice, zagrzewając głośnym dopingiem do walki swoich piłkarzy. Mecz zapowiadał spore emocje i jak zawsze liczną liczbę goli. Piłkarze stanęli na wysokości zadania, a kibice czuli się usatysfakcjonowani. Ostatecznie po wyrównanej grze, komplet punktów pojechał do Brześcia Kujawskiego, mimo że kończyli mecz w dziewięciu, po dwóch czerwonych kartkach podopiecznych Billego Abbotta. Mecz poprowadziła trójka sędziów z Kolegium Sędziowskiego w Toruniu, jako główny Łukasz Bania, a na liniach asystowali: Roland Baloch i Hubert Potaczek.

Pierwszy kwadrans gry, to szukanie z jednej i drugiej strony okazji do zdobycia prowadzenia. Zarysowała się lekka przewaga gości. W 22 minucie Bartka Bąkałę sfaulował na 20 metrze Erwin Mętlewicz, a z rzutu wolnego uderzył soczyście na bramkę Łukasz Grube, lecz piłka minimalnie minęła prawe okienko bramki strzeżonej przez Michała Ciesielskiego. W 27 minucie w szarży na bramkę gości Jakub Kosztowny bezpardonowo sfaulował w polu karnym wychodzącego na czystą pozycję Leonida Khankevicha, za co został ukarany czerwoną kartką, a jego drużyna rzutem karnym. Pewnym egzekutorem był Adrian Rybka, nie dając najmniejszych szans Ciesielskiemu. Tak, więc od 27 minuty Kujawiak prowadził 1:0. Taki wynik utrzymał się do końca pierwszej połowy, mimo że goście wyprowadzali coraz groźniejsze kontry na bramkę kapitana kowalskiej drużyny Bartłomieja Szablewskiego. W 31 minucie z rzutu wolnego na 30 metrze strzelił na bramkę Kujawiaka Erwin Mętlewicz, ale Szablewski nie dał się zaskoczyć.