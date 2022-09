MGKS Kujawiak Lumac Kowal - Piast Kołodziejewo 3:0 w 6. kolejce 5. ligi kujawsko-pomorskiej [relacja, zdjęcia]

W niedzielę 18 września 2022 roku o godz. 15:00 na stadionie miejskim im. Kazimierza Górskiego w Kowalu MGKS Kujawiak Lumac w ramach 6. kolejki V ligi kujawsko-pomorskiej – II grupy, gospodarze podejmowali Piasta Kołodziejewo. Mecz zakończył się pewną wygraną Kujawiaka 3:0 (1:0).

Do Kowala przyjechała 12 drużyna w tabeli z dorobkiem 4 punktów. Podopieczni Rafała Jankowskiego z 11 punktami przed tym spotkaniem plasowali się na tzw. pudle, zajmując trzecie miejsce po pięciu kolejkach. Nie trudno było wskazać faworyta, inny wynik niż wygrana byłby sensacją tej kolejki. Co prawda trener Jankowski nie mógł skorzystać z usług swojego najlepszego strzelca Leonida Khankevicha, który w ostatnim mecz nadciągnął sobie mięsień dwugłowy uda. Warunki do gry były bardzo dobre, nie jak sprzed tygodnia, gdzie w Kruszynie grał Kujawiak z LTP Lubanie w ulewnym deszczu. Spotkanie poprowadziła trójka sędziów z Kolegium Sędziowskiego w Toruniu, jako główny Mateusz Wróblewski, na liniach asystowali: Paweł Bartoszewski i Hubert Potaczek. Pierwszą odsłonę rozpoczęli od środka goście. Już w 4 minucie pokłosiem faulu na piłkarzu Kujawiaka Kamilu Bógdał żółtą kartką został ukarany Jakub Jaszcz. Miejsce faulu było z lewej strony pola karnego w odległości około 26 metrów od bramki. Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Łukasz Grube, który wrzucił piłkę na 5 metr, a grający trener Rafał Jankowski z główki skierował ją do bramki. W odpowiedzi w 10 minucie groźną kontrę lewą stroną boiska wyprowadzili przyjezdni, a jej efektem był groźny strzał z ostrego konta na bramkę Szablewskiego, który nogami wybił piłkę na rzut rożny. Był to sygnał dla kowalan, ze goście nie przyjechali się tylko bronić.

W 15 minucie Jankowski popisał się soczystym uderzeniem z dystansu, ale bramkarz gości Nataniel Wikarski na dwa razy opanował piłkę. Trzy minuty później drugą okazje do zdobycia gola wypracowali sobie goście. Arkadiusz Wilk uderzył piłkę z 28 metrów na bramkę Szabli, płasko w prawy róg, ale Bartek wybronił piłkę. Kolejne minuty, to gra z jednej i drugiej strony w środkowej części boiska. W 42 minucie sędzia Wróblewski ukarał żółtą kartką piłkarza Piasta Sebastiana Basińskiego za krytykę jego decyzji. To było wszystko w pierwszej połowie, którą sędzia zakończył równo z 45 minutą.