Miasto Włocławek włącza się w sprzedaż węgla - konferencja 4 listopada [zdjęcia, wideo]

- Jak państwo doskonale wiedzą rząd sobie nie radzi z węglem, dlatego ten obowiązek w dużej mierze został scedowany na samorządy, choć nie jest to naszym zadaniem własnym - mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka. - Ale w trosce o zapewnienie ciepła i komfortu życia naszych mieszkańców musimy się w to włączyć, skoro instytucje rządowe kompletnie sobie z tym nie radzą. Zapewnimy sprzedaż węgla przez składy komercyjne na terenie naszego miasta. Obecnie rozpatrywana jest kwestia, który z trzech składów jest w stanie zapewnić najniższą cenę. My ze swojej strony możemy obiecać, że ta cena nie przekroczy dwóch tysięcy złotych.