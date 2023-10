Miejsca znane z filmu "Wiosna panie sierżancie". Zdjęcia kręcono w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie!

- Akcja filmu dzieje się w małej osadzie nad Wisłą, z której ludzie uciekają do wielkich miast w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Mieszkańcy starają się, aby ich komendant MO, starszy sierżant Władysław Lichniak, który zdaje egzamin maturalny, miał jak najlepsze warunki do nauki. Milicjant nie ma jednak spokoju. Wyderko pędzi bimber, a po „zerwaniu” z nałogiem robi interes na stonce ziemniaczanej. W oryginalny sposób przekonuje mieszkańców, że alkohol to zguba ludzkości podając recepturę „księżycówki z Kujaw” - przypomina Sławomir Szeliga.