Miejskie obchody Dnia Strażaka 2023 we Włocławku - awanse i odznaczenia [zdjęcia, lista]

Miejskie obchody Dnia Strażaka 2023 we Włocławku zorganizowano przed budynkiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Rolnej. Podczas uroczystości awansowano strażaków oraz wręczono zasłużonym odznaczenia.

- Świętujemy swoje coroczne obchody Dnia Strażaka, co roku spędzamy ten dzień w gronie osób, którzy nam sprzyjają, bo tak się obchodzi święta, w rodzinie, wspólnocie, z przyjaciółmi - powiedział st. bryg. Maciej Krzemkowski, komendant miejski PSP we Włocławku witając gości uroczystości. - Mówią, że to był rekordowy rok, że liczba interwencji, jaka została odnotowana przez Państwową Straż Pożarną w Polsce nigdy nie sięgała takich wyników. Obliczono, że średnio co minutę wyjeżdżał wóz na pomoc potrzebującym. We Włocławku i regionie nie było aż tak radykalnie. Prawie 3,5 interwencji to więcej o 3 procent niż w roku poprzednim. Spory był wynik pożarów wskazujący wzrost o 37 procent. Ale za to o kilka procent spadły miejscowe zagrożenia. Na ten bilans złożyły się skutki wichur, wypalania traw, ale także liczne interwencje do izolowanych zdarzeń.