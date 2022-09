Miejskie rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w "Ekonomiku" we Włocławku [zdjęcia]

W nowym roku szkolnym łącznie, do włocławskich placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży będzie uczęszczać 15 356 uczniów, w tym: do szkół podstawowych (klasy I-VIII) – 6582 uczniów. Natomiast do liceów, techników i szkół branżowych pierwszego stopnia – 6342 uczniów. Dzieci w przedszkolach to 2240 maluchów, a dzieci w klasach „0” w szkołach podstawowych - 117 osób. W szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół nr 3 będzie się uczyć 75 osób.