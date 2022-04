Mieszkańcy Brześcia Kujawskiego chcą mieć taki ogród. Będzie podzielony na strefy tematyczne. Pobudzi wszystkie zmysły

To będzie kolejna atrakcja w Brześciu Kujawskim. Dodajmy, niebywała atrakcja. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Królewskiej 21 zostanie utworzony ogród sensoryczny. Co to takiego?

Ogrody sensoryczne powstają z myślą o stymulacji ludzkich zmysłów. W takim ogrodzie bowiem wszystkie nasze zmysły są pobudzane. Nie jesteśmy tylko biernymi obserwatorami, ale również możemy dotknąć, posmakować, usłyszeć i powąchać otaczającą nas roślinność.