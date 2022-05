Mieszkańcy Włocławka po raz czwarty wybierają "Markowy Lokal Śródmieścia". Można zgłaszać kandydatów OPRAC.: Karol Poliński

Rozpoczęła się czwarta edycja konkursu pod hasłem "Markowy Lokal Śródmieścia", adresowanego do przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji we Włocławku. Nagrodą jest voucher wartości ok. 5 tys. złotych