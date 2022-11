Mieszkańcy Włocławka wybiorą Lokalny Produkt 2022. Trwa głosowanie w drugiej edycji konkursu [zdjęcia] OPRAC.: Joanna Maciejewska

We Włocławku trwa druga edycja konkursu na „Lokalny Produkt”. W 2022 roku zgłoszono pięć propozycji. Głosować można do czwartku 17 listopada. Wyniki poznamy do 1 grudnia 2022. Jakie produkty i usługi mają do wyboru mieszkańcy?