Mieszkańcy z 17 miejscowości w mieście i gminie Włocławek bez wody pitnej. Sanepid wykrył bakterię coli w wodociągu Smólnik

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdził brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na ww. obszarze i wprowadził ograniczenia w korzystaniu z niej. Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.