Minął termin na złożenie deklaracji dotyczącej ogrzewania. To można zrobić, by uniknąć płacenia kary [zdjęcia]

Minął termin na złożenie deklaracji dotyczącej ogrzewania. To można zrobić, by uniknąć płacenia kary

Termin na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania minął 30 czerwca. We Włocławku wpłynęło 62 procent wymaganych deklaracji. Osoby, które zapomniały o obowiązku, mogą wyrazić "czynny żal", by uniknąć kary.

30 czerwca 2022 roku minął termin złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła. Za niedopełnienie obowiązku grozi nawet 5 tysięcy zł grzywny. We Włocławku wpłynęło tylko 62 procent wymaganych deklaracji dotyczących ogrzewania. Jest sposób, by uniknąć płacenia kary. Trzeba się jednak pospieszyć. Co mogą zrobić osoby, które zapomniały wypełnić i złożyć dokument w wymaganym terminie?