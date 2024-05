Minister nauki Dariusz Wieczorek z wizytą we Włocławku. Zdjęcia

Jest okazja, aby z panem rektorem podyskutować o kwestiach dotyczących funkcjonowania szkolnictwa w Polsce, funkcjonowania akademii włocławskiej. Chcę wyraźnie podkreślić, że w strategii ministerstwa bardzo istotną rolę odgrywają szkoły zawodowe. Bardzo nam zależy, żeby te szkoły się rozwijały i by była bliska współpraca akademii z przemysłem, żeby tworzone kierunki były kierunkami odpowiadającymi na potrzeby przedsiębiorców w całym regionie. To są rzeczy, na które zwracaliśmy uwagę. Pan rektor poinformował o planach inwestycyjnych i te działania też będziemy wspierali, gdyż zależy nam na tym, by podnosić przede wszystkim jakość kształcenia. Będąc we Włocławku, chcę jeszcze raz podkreślić, że również od początku tej kadencji sejmowej i od powstania rządu Koalicji 15 października zmieniamy strategię jako ministerstwo. Dzisiaj stawiamy na jakość nauki, a nie na ilość uczelni. (...) Pracujemy nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym, po to by uczelnie, które dobrze kształcą studentów, jak akademia włocławska, mogły jeszcze lepiej funkcjonować, a liczba studentów wzrastała. Chcemy również tak zmienić ustawę, aby mogły być dofinansowane kwestie związane z remontami i budową akademików. Namawiamy wszystkie uczelnie, wszystkich rektorów, aby zwrócili uwagę na kwestie związane z miejscami dla studentów w akademikach, ponieważ jeśli tego nie będzie to i studentów nie będzie. Zależy nam aby wyrównywać szanse, ponieważ nie wszystkich stać na wynajem mieszkań w czasie studiów - mówił Dariusz Wieczorek, minister nauki.