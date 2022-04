Miss Polonia 2021/22 - one we Włocławku powalczą o tytuł. Zdjęcia finalistek

Już w marcu poznać mieliśmy nową Miss Polonia 2021/22. Finał konkursu zaplanowany był na 25 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR we Włocławku. Niestety finał nie doszedł do skutku w pierwotnym terminie (wojna na Ukrainie). W czwartek (21.04.2022) organizatorzy podali nowy termin gali we Włocławku. Miss Polonię poznamy 27 maja.

Wtedy dowiemy się komu Natalia Gryglewska Miss Polonia 2020/21 przekaże bursztynową. 20 pięknych finalistek konkursu Miss Polonia 2021/22 jest już po oficjalnej sesji zdjęciowej. Zostały zaprezentowane na stronie organizatorów na Facebooku.