Miss Polski 2024. Zobacz zdjęcia pięknych finalistek w strojach kąpielowych Relleciga

35. Gala Finałowa Konkursu Miss Polski 2024 odbędzie się 5 lipca w Nowym Sączu. Wydarzenie to będzie częścią trzydniowego Festiwalu Piękna, podczas którego zobaczymy wszystkie 32 finalistki w pełnej krasie

W drodze do korony Miss Polski 2024 finalistki przeżywają niezapomniane chwile. Pierwsze zgrupowanie w malowniczej Małopolsce to nie tylko przygotowania do wielkiego finału, ale również czas pełen atrakcji i niezwykłych wrażeń. Wszystko to na tle jubileuszowej, 35-tej edycji konkursu, która obchodzi swoje święto pod hasłem „Historia i nowoczesność. Mądra kobiecość w parze z prezencją”. Zobaczcie zdjęcia finalistek w strojach kąpielowych.