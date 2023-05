Mistrzyni Polski w kickboxingu ćwiczy z mieszkańcami Włocławka - akcja "Śródmieście Café" na Starym Rynku [zdjęcia]

Cotygodniowe spotkania na Starym Rynku we Włocławku połączone z ćwiczeniami gimnastycznymi to kolejna propozycja kawiarni obywatelskiej “Śródmieście Café” działającej przy ulicy 3 Maja 9. Dołączyć może każdy - kolejne spotkania we wtorki w południe przy sprzyjającej pogodzie.