MKS Dąbrowa Górnicza - Anwil Włocławek 92:86

Kwarty 14:23, 18:20, 25:13, 19:20, d. 16:10)

Lewis 16 (1), Piechowicz 14, Pacheco 14, Fenner 14 (2), Sobin 13 oraz Miković 11, Małgorzaciak 10 (2), Brenk 0, Czujkowski 0. ANWIL: Mathews 21 (3), 12 zb., 7 as., Bell 14, Petrasek 9 (1), Dimec 9, Woroniecki 3 (1) oraz Szewczyk 11 (1), Dykes 8, Łączyński 7 (1), Bojanowski 3, Frąckiewicz 0.

Anwil Włocławek trochę odpoczywał po Suzuki Pucharze Polski 2022 i trener Przemysław Frasunkiewicz liczył na więcej świeżości w grze. Ta świeżość znalazła się już w wyjściowej piątce gości, do której trafił Marcin Woroniecki. Do dyspozycji nie byli Michał Nowakowski (taki był warunek jego przejścia z MKS do Anwilu Włocławek) oraz kontuzjowany Sebastian Kowalczyk.