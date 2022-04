Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek już po pierwszej sesji. Wybrano przewodniczącą [zdjęcia]

Radni młodzieżowi otrzymali także zaświadczenia o wyborze.

- Wasza aktywność stanowić będzie jaka ta dziesiąta już kadencja Młodzieżowej Rady Miasta będzie - mówi Piotr Kowal. - To od was zależy, w którym kierunku poprowadzicie swoje dalsze zawodowe czy polityczne losy. Bo Młodzieżowa Rada Miasta jest po to, żeby dla tej rady miasta sensu stricto w tych sprawach, które dotyczą młodzieży.