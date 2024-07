Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 269 z Chodcza do Chocenia zakończona. Zdjęcia

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 269 z Chodcza do Chocenia została zakończona, co jest znaczącym osiągnięciem dla mieszkańców i użytkowników tej trasy. Projekt obejmował gruntowną przebudowę dwóch odcinków drogi o łącznej długości ponad ośmiu kilometrów. W ramach prac wzmocniono nośność jezdni, przywracając jej standardową szerokość 6 metrów, a także wybudowano pobocza i oczyszczono przyległe rowy. Co więcej, droga zyskała nowe oznakowanie pionowe i poziome, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo oraz komfort podróżujących.