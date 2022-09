Modlitwa dziewicy kto skomponował słynny utwór grany w Europie [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź]

Kto w połowie XIX wieku skomponował słynną Modlitwę dziewicy, utwór grany w Europie, Stanach Zjednoczonych, ale najbardziej i do dziś popularny w Japonii

Tomasz Orzechowski poprawnie odpowiedział na to pytanie i wygrał milion złotych. To 5 osoba, która wygrała główną wygraną

Milionerzy to teleturniej, w którym prawidłowo należy odpowiedzieć na 12 pytań, aby wygrać główną nagrodę pieniężną w wysokości miliona złotych. Zawodnik ma do dyspozycji podpowiedzi, może skorzystać z 3. kół ratunkowych: "pytanie do przyjaciela", "pół na pół" i "pytanie do publiczności".