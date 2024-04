Monika Goździalska z Brześcia Kujawskiego na odważnych zdjęciach. Zobaczcie! OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Monika Goździalska to modelka, dziennikarka i celebrytka, która pochodzi z Brześcia Kujawskiego (Kujawsko-Pomorskie). Prowadzi bardzo aktywne życie. Uczestniczyła w programie "Big Brother". Zdobyła tytuł wicemiss świata Mrs World 2011, który przyznaje się najpiękniejszym mężatkom. Napisała głośną książkę "Skandaliczne życie modelek". Uczestniczyła w "The Real Housewives. Żony Warszawy". Aktualnie pracuje w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego. Lubi szokować. Na Instagramie zamieszcza wiele odważnych zdjęć i filmów. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie najodważniejsze kreacje Moniki Goździalskiej.