MOPR we Włocławku przyjmuje wnioski o dodatek elektryczny [zasady, adresy]

Wypełnione formularze przyjmowane są w Osiedlowych Sekcjach MOPR we Włocławku:

Wniosek można też złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (korespondencja musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniona z wykorzystaniem profilu zaufanego). Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożyć można do 1 lutego 2023 roku.

Zgodnie z ustawą, dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną. Źródło to musi zostać zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.