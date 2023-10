"Morsy bez forsy" z Włocławka zainaugurowały sezon na jeziorze Łuba. Zdjęcia, wideo

Impreza "Morsów Bez Forsy" jak zwykle była pełna humoru. Jeden z członków grupy obchodził następnego dnia urodziny, był więc też i tort. Jak mówili wszyscy uczestnicy inauguracyjnej kąpieli, morsowanie to nie tylko wejście do wody, to okazja do spotkania się i spędzenia czasu w miłym towarzystwie.