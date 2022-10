Morsy Kujawskie Włocławek wskoczyły wody - morsowanie w jeziorze Czarnym [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński

W niedzielę o godzinie 13 Morsy Kujawskie Włocławek znów wzięły udział we wspólnej kąpieli. Trzydzieści osób po rozgrzewce morsowało przez kilka minut. I tak będzie w każdą niedzielę aż do marca, do zakończenia sezonu na morsowanie. Zobaczcie zdjęcia.